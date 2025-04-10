'Ayrıldılar' denmişti! Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı sona mı erdi? Sessizliğini bozdu

Şimdilerde Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hande Erçel son dönemde özel davetlerde tek başına yer alınca Hakan Sabancı ile ayrıldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan bu iddiaların ardından Hande Erçel; ''Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz'' demişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İş insanı Hakan Sabancı Etiler'de görüntülendi. Sabancı, ayrılık iddialarıyla ilgili sorulara net bir yanıt vererek; "Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor" diyerek nokta koydu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın aile tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna ise cevap vermedi.