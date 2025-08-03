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Ayrılığa yine dayanamadılar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan şaşırtan hamle

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış, inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan bir şaşırtan hamle daha geldi.

Ayrılığa yine dayanamadılar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan şaşırtan hamle
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan ve yollarını ayıran çift birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından kaldırmışlardı.

Devrim Özkan, dün akşam oynanan Galatasaray- Lazio maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Torreira'nın fotoğrafını paylaştı.

Torreira'nın saha içinde Devrim Özkan'ın ekran başında aşklarını simgeleyen işareti yaptığı görüldü. Özkan'ın, Torreira ile aynı hareketi yaparak paylaşımda bulunması, "Yoksa yeniden mi bir aradalar?" yorumlarına neden oldu.

YENİDEN TAKİBE ALDI

Bu gelişmenin ardından Devrim Özkan ve Lucas Torreira, sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takibe aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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