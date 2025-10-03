MAGAZİN

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı! Hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta tutuklanan ve 1 Ekim'de tahliye edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında savcılığın itirazını haklı buldu. Mahkeme, Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Tahliyesinden sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Barım'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı! Hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım hakkında dünkü duruşmada verilen tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti.

Mahkeme, Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılandığı davada tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirildi.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı! Hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı 1

POLİS EKİPLERİ HASTANEYE GİTTİ

Tahliye edilmesinin ardından, yaşadığı sağlık problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararının ardından polis ekiplerinin hastaneye gittiği öğrenildi.

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı! Hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı 2

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararına tepki gösterdi.

Başarır, Ayşe Barım ile hastane odasında gerçekleştirdiği görüntülü görüşmeden bir kareyi paylaşarak, "Daha üç saat önce görüntülü konuştum; utanmaz, sıkılmaz, arsız insanlar! Bu halde bir insanı tekrar tutukluyorsunuz! Bu yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

