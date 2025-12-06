MAGAZİN

Usta oyuncu Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve özet bölümleriyle hâlâ ilgi gören Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan Halil Ergün yaşadığı sağlık sorunuyla yeniden gündeme geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Halil Ergün'ün kalp ana damarına stent takıldı.

Usta oyuncu Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin efsane dizisi ve hâlâ özet bölümleriyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hatırladığımız Halil Ergün son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

Usta oyuncu Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı 1

79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi.

Usta oyuncu Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı 2

Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.

