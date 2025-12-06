Usta oyuncu Halil Ergün hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Bir dönemin efsane dizisi ve hâlâ özet bölümleriyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hatırladığımız Halil Ergün son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi.

Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.