Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında! Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Bergüzar Korel...

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün. Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Bergüzar Korel gibi isimler Ayşe Barım'a destek için adliyeye geldi.

Menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirerek “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saryı'nda bulunan 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edilecek.

Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma öncesi Halit Ergenç, Nejat İşler, Ceyda Düvenci, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Şükran Ovalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok oyuncu destek için geldi.

Ayşe Barım cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Barım son mektubunda "Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır. Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir? Hukuken ve vicdanen sorulması gereken asıl soru budur. Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum ve sesimi kamuoyunu vicdanına teslim ediyorum. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden YAŞAMAK istiyorum" demişti.
(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Ayşe Barım
