Ayşe Barım'ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel...

Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

İddianamede; Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayşe Barım 7 Temmuz'da (bugün) ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşması görülecek menajer Ayşe Barım’a destek için Çağlayan Adliyesi’nde ünlü isimler de vardı.

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Merve Dizdar gibi ünlü isimler adliyeye Ayşe Barım'a destek olmak için geldi. Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Birce Akalay ve Bergüzar Korel de vardı.

Duruşma öncesi Hande Erçel ve Birce Akalay'ın stresli halleri dikkat çekti.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Öte yandan Barım’ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde kalmasının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu, Barım’ın hem kalp hem de beyin sağlığı açısından yüksek ölüm riski taşıdığını belgeledi.