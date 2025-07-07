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Ayşe Barım'ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel...

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla bugün hâkim karşısına çıkacak. Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay’ın da aralarında bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.

Ayşe Barım'ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel...
Kubra Akalın

Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

İddianamede; Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayşe Barım ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel... 1

Ayşe Barım 7 Temmuz'da (bugün) ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlk duruşması görülecek menajer Ayşe Barım’a destek için Çağlayan Adliyesi’nde ünlü isimler de vardı.

Ayşe Barım ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel... 2

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Merve Dizdar gibi ünlü isimler adliyeye Ayşe Barım'a destek olmak için geldi. Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Birce Akalay ve Bergüzar Korel de vardı.

Ayşe Barım ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel... 3

Duruşma öncesi Hande Erçel ve Birce Akalay'ın stresli halleri dikkat çekti.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Öte yandan Barım’ın avukatları, müvekkillerinin cezaevinde kalmasının hayatını ciddi şekilde tehlikeye attığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından hazırlanan kapsamlı sağlık raporu, Barım’ın hem kalp hem de beyin sağlığı açısından yüksek ölüm riski taşıdığını belgeledi.

Ayşe Barım ın ilk duruşması için ünlüler akın etti: Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Hande Erçel... 4

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ayşe Barım
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