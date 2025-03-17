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Ayşe Barım olayından sonra ayrıldıkları iddia edilmişti! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya meyhanede ortaya çıktı! Yeni tarzı dikkat çekti...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
17.03.2025 19:30
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Ayşe Barım olayının ardından ayrıldıkları konuşulan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, bir süredir sessizdi. Ünlü çift, bir meyhanede ortaya çıktı. Mert Demir'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayşe Barım olayından sonra ayrıldıkları iddia edilmişti! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya meyhanede ortaya çıktı! Yeni tarzı dikkat çekti...

Ünlü menajer Ayşe Barım olayı sonrası Serenay Sarıkaya - Mert Demir aşkı yine gündem olmuştu. Çiftin birlikteliği 'reklam aşkı' olarak nitelendirilmiş, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile ilişkisi karşılığında 5 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

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Mert Demir'de konuya dair bir açıklama yapmış ve "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. İddiaların ardından ayrıldıklarına dair çıkan dedikoduları ünlü sanatçı Mert Demir, Serenay Sarıkaya'yı öptüğü videoyla yalanlamıştı.

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BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER!

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, son olarak bir meyhanede birlikte vakit geçirirken görüntülendi. Bıyık bırakan Mert Demir'in yeni imajı dikkat çekti.

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Çiftin ayrıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Böylece ilişkilerine devam ettikleri ortaya çıkmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya mert demir
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