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Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddialarına Fatih Altaylı'da dahil oldu! Sözünü sakınmadı! ''Eğer bu bir suçsa...''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 12:42
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Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba düştü. Barım'ın "kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" söylendi. İddialara Serenay Sarıkaya'nın da adı karıştı. Fatih Altaylı bu konuya dair yorumsuz kalmadı.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddialarına Fatih Altaylı'da dahil oldu! Sözünü sakınmadı! ''Eğer bu bir suçsa...''

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapılacağını yazmıştı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini "ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" iddia etmişti.

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KONUYA O DA DAHİL OLDU

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylentileri gündeme gelmişti.

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran bu olaya Fatih Altaylı'da dahil oldu. Altaylı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek verdiğini dile getirdi.

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Altaylı; "Böyle bir şeyi biliyorsan ve kendinden eminsen adıyla sanıyla yazarsın... Ayşe Barım herhalde işini iyi yapıyor ki sanatçılar da onu tercih etmişler. Onu tercih eden sanatçıların iş buluyor olması Ayşe Barım'ın başarısı olduğu kadar sanatçıların da iyi olmasından kaynaklanıyor. 'Onun şirketindekiler iş buluyor, benimkiler bulamıyor' diyorlar, şimdi Ayşe Barım ne yapsın buna? Ayşe Barım'ın yapım şirketlerine kendi sanatçılarını önermesi ayıp bir şey mi? Zaten bir menajerin işi bu değil mi? Dünyada da işler böyle yürümüyor mu?" dedi.

Altaylı "Herkes elindeki sanatçıyı pazarlamak ister o konuda yapım şirketleriyle iyi bir ilişkisi varsa eğer diğerleri bulamıyorsa bu Ayşe Barım'ın suçu mu? Eğer bu bir suçsa bile bunun karşılığı iftira atmak 'iş adamından şantajla para aldılar' falan demek mi? Fuat Uğur'un bunu yazmasında bir şey yok, burdaki korkaklık isimsiz iddiaları ortaya atması ve sonrasında çekilmesi. Sanatçılar da bunu köpürtüyor. Bunların aynıları sana yapılsa hoşuna gider mi?" ifadeleriyle sanatçılara da tepki gösterdi.

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Altaylı Serenay Sarıkaya konusunda ise; "Burda Serenay Sarıkaya'nın ne günahı var ne yapmış kadın? Zaten Ayşe Barım yırtınsa Serenay Sarıkaya'nın bir karşılığı yoksa televizyon seyricisi karşısında zaten kimse çalışmaz onunla. Torpil işlese ben oynarım abi, bütün dizi yapımcıları benim arkadaşım...Benden Şakir Paşa olmaz mıydı kardeşim?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Serenay Sarıkaya Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
saçmalıyor. platformun birinde aynı anda kaç tane serenay, çağatay u. yapımları var. kusarsınız artık. torpil olmaz mı? yalan aşklarda cezalandırılmalı bence. dolandırıcılık bence.
İstanbul'un sefiri mi bu ?
serenay iyi olduğu için oynatılıyormuş. palavra.
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