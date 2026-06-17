MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı! Kasım Garipoğlu yanıtı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal’a Kasım Garipoğlu ve partiler soruldu. Şarkıcı uyuşturucu kullanmadığını ifade ederken partilere de katılmadığını söyledi.

Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı! Kasım Garipoğlu yanıtı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı. Önal “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.

Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı! Kasım Garipoğlu yanıtı 1

Ayşe Hatun Önal'ın ifadesinde "Benim bulunduğum ortamlarda uyuşturucu kullanan olmadı. Ayrıca çevremde uyuşturucu kullanan herhangi bir tanıdığım da yoktur. Beni bu tarz partilere davet eden herhangi bir kimse olmadı. Yaklaşık 5-6 senedir sosyal ortamlardan uzağım. Ben bu dönemde hiçbir gece kulübüne veya ev partilerine gitmedim. Ben Türkiye'de hiç tekne partilerine katılmadım" açıklamasında bulundu.

Ayşe Hatun Önal’ın ifadesi ortaya çıktı! Kasım Garipoğlu yanıtı 2

İSİMLER TEK TEK SORULDU

Burak Doğan'ın haberine göre ifadenin devamında şu detaylar yer aldı:

İlginizi Çekebilir

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

 48 saat süren uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini tek tek sıraladı

48 saat süren uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini tek tek sıraladı

 Tek tek isim verdi: Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu...

Tek tek isim verdi: Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu...

"Bana sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum. Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 ya da 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı. Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şu an burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Benim şu dönemde müzik ile ilgili çalışmalarım devam ediyor. Ben evimde herhangi bir parti düzenlemiyorum. İkametgahımda yasaklı herhangi bir madde bulunmamaktadır. Evime de yasaklı madde tüketen kimse de gelmemektedir."

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayınlanmadan gündem oldu! "Reyting kurbanı olmasın"Yayınlanmadan gündem oldu! "Reyting kurbanı olmasın"
Kars'a gitti! Doğduğu taştan köy evini paylaştıKars'a gitti! Doğduğu taştan köy evini paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Ayşe Hatun Önal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.