Ayşe Yüksel bir haftada 2.5 kilo verdi! Ketojenik diyet nedir?

Survivor 2025’'te son dörde kalanAyşe Yüksel yarışma sonrası da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Survivor macerasının bitmesiyle birlikte imajında değişikliğe giden Ayşe Yüksel, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da takipçileriyle bağını güçlü tutuyor. Yarışma sonrası formunu korumak için yeni bir sürece başladığını açıklayan Yüksel, ketojenik diyete geçtiğini duyurdu.

Ayşe Yüksel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir haftadır ketojenik diyetteyim. Şimdilik gayet güzel gidiyor. Bu süreçte 2.5 kilo verdim. Devamında da her haftanın sonucunu takipçilerimle paylaşacağım.”

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ayşe Yüksel’in uyguladığı ketojenik diyet, karbonhidrat tüketimini ciddi ölçüde azaltarak, vücudu enerji ihtiyacını yağ ve proteinlerden karşılamaya yönlendiriyor. Bu sayede hızlı kilo kaybı ve yağ yakımı hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu diyetin kişiye özel planlanması gerektiğini, uzun vadede doktor veya diyetisyen gözetiminde yapılmasının önemli olduğunu vurguluyor.