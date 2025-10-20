Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması

MYNET DETAY- Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel oldu. Sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Bir süredir diyet yapan ve bir hayli zayıflayan Ayşe Yüksel son pozlarıyla gündeme geldi. Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii'den başörtülü pozlarını paylaşan Survivor Ayşe paylaşımına "Ruhun dinlendiği yerler vardır" notunu düştü.

Bu pozlardan kısa süre sonra ise Ayşe Yüksel siyah derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Ancak bu paylaşım Ayşe Yüksel'in takipçilerini rahatsız etti.

Sosyal medyada "Sana ne oldu böyle yakışmadı", "Ya daha geçen gün umre poz verdin", "Bir gün açık bir gün kapalı sen de bozdun", "Kızım sen umreye gittin bu halin ne yazık çok yazık" yorumları geldi.

Tepkiler sonrası bir takipçisinin yorumuna dayanamayan Ayşe Yüksel "Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur teşekkürler" açıklamasında bulundu.