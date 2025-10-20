MAGAZİN

Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması

Survivor yarışmacısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde bir camide çekilmiş başörtülü pozlarını paylaştı. Yüksel daha sonra ise derin dekolteli poz verince tepki çekti.

Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayşe Yüksel oldu. Sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

Bir süredir diyet yapan ve bir hayli zayıflayan Ayşe Yüksel son pozlarıyla gündeme geldi. Abu Dhabi Şeyh Zayed Camii'den başörtülü pozlarını paylaşan Survivor Ayşe paylaşımına "Ruhun dinlendiği yerler vardır" notunu düştü.

Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması 1

Bu pozlardan kısa süre sonra ise Ayşe Yüksel siyah derin dekolteli elbisesiyle poz verdi. Ancak bu paylaşım Ayşe Yüksel'in takipçilerini rahatsız etti.

Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması 2

Sosyal medyada "Sana ne oldu böyle yakışmadı", "Ya daha geçen gün umre poz verdin", "Bir gün açık bir gün kapalı sen de bozdun", "Kızım sen umreye gittin bu halin ne yazık çok yazık" yorumları geldi.

Ayşe Yüksel önce başörtülü ardından derin dekolteli poz verince tepki çekti! Umre açıklaması 3

Tepkiler sonrası bir takipçisinin yorumuna dayanamayan Ayşe Yüksel "Umreye gitmedim ama inşallah nasip olur teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Kritik 72 saat bitti! Korkutan sözler: "Fatih şu an uyanmıyor"
Derin Talu sevgilisiyle pozlarını paylaştı! Herkes o detaya takıldı

