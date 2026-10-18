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Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali

Bir döneme damga vuran Yeşilçam efsanesi Zeynep Değirmencioğlu ortaya çıktı. 'Ayşecik' karakteriyle tanınan ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran 'Ayşecik' lakaplı Zeynep Değirmencioğlu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren 72 yaşındaki Değirmencioğlu, bir kebapçıda görüntülendi.

Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Zeynep Değirmencioğlu nun son hali 1

Kariyerinin zrivesindeyken oyunculuğu bırakan Ayşecik'in son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Ayşecik yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Zeynep Değirmencioğlu nun son hali 2

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kendi kabuğuna çekilen Değirmencioğlu'nun son haline pek çok yorum yapıldı. Sosyal medyada "Doğal yaşlanmak bu işte", "Çok yaşlı değil ama çökmüş gibi", "Ah gençlik nasılda uçup gidiyor", "Ay hayat akıp geçiyor" yorumları yapıldı.

Öte yandan oyuncu kariyerini zirvede bırakmasına dair "Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan yirmime kadar setlerdeydim. Oyunculuğa benim bıraktığım yaşta başlayanlar var" demişti.

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Zeynep Değirmencioğlu
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