Aytaç Şaşmaz ile ayrılmıştı! Cemre Baysel sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı: Bu sefer olmamış

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Cemre Baysel dünyaca ünlü bir markanın gecesinde tarzı ve kıyafetiyle dikkat çekti.

Son günlerde Aytaç Şaşmaz ile ayrılık yaşamasıyla ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Baysel gecede siyah asimetrik kesim ceketinin içine süyen giymedi. Islak görünümlü saçlarıyla ve koyu göz makyajıyla dikkat çeken güzel oyuncu sosyal medyayı da salladı.

Mayo görünümlü iç çamaşırını ceketle kombinleyen Cemre Baysel sosyal medyada ise bu sefer beğenilmedi.

Oyuncunun iddialı tarzını görenler "Bu sefer olmamış", "Bu tarzda eksik bir şey var", "Bir şey olmamış bu kıyafette beğenmedim" yorumlarında bulundu. Ancak Baysel'i çok beğenenler de vardı.

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AYRILIK SONRASI GÖNDERME

Magazin dünyası Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık sonra birbirine yaptığı göndermeleri konuşuyor. Evlenecekleri kesin gözüyle bakılan fakat sürpriz bir şekilde ilişkileri sona eren ikili birbirlerine yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sosyal medyada gündeme gelmişti.