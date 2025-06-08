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Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaştı! Eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan gönderme gecikmedi

Aytaç Şaşmaz ile ayrılık kararı alan Cemre Baysel'den bikinili paylaşım geldi. Bikinili pozları gören Aytaç Şaşmaz göndermeli bir paylaşım yapınca sosyal medyada eleştiriler gecikmedi.

Cemre Baysel bikinili pozlarını paylaştı! Eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan gönderme gecikmedi
Kubra Akalın

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın bir süredir devam eden ilişkisi bitti. Oyuncu Cemre Baysel ayrılıktan bir süre sonra deniz sezonunu açarak bikinili bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Baysel, gönderisine “Güneş’i yakalıyorum” notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN PAYLAŞIMI

Bu paylaşıma beğeniler yağarken eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz kendini tutamadı ve göndermeli bir paylaşımda bulundu.

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Şaşmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Güneş yüzünü görür, ama Ay ruhunu bilir” ifadelerine yer verdi. Bu sözler, sosyal medyada Cemre Baysel’e gönderme olarak yorumlandı.

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Bu paylaşım sosyal medyada da konuşuldu. Ayrılık kararının ardından Cemre Baysel'e gönderme yaptığı düşünülen Şaşmaz'ın paylaşımını görenler sosyal medyada "Çok saçma bir hamle", "Kaçırdığına bak ve sus", "Çok toksik bir hareket", "Olgunlaşamamış erkek hareketi", "Cemre iyi yapmış" yorumları

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel
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