Baba olmak için gün sayıyor! Tolga Sarıtaş oğluna vereceği ismi duyurdu

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, ilk kez anne ve baba olmak için gün sayıyor.

Bir erkek bebek bekleyen çift, bu dönemde New York’ta tatil yapmayı tercih etti.

Ünlü oyuncu, tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarda dikkat çeken detay ise bir formanın üzerinde yazılı olan 'Ali' ismi oldu. Sarıtaş, bu paylaşımıyla oğlunun adını da duyurmuş oldu.

Tolga Sarıtaş, paylaşımına; "Bol yürüyüş, güzel yemek, ilk forma" notunu düştü.