Babalık davasıyla gündemdeydi! Hacı Sabancı Medine'de

Fatma D. isimli bir kadın, iş insanı Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını ve 4 yaşında Uzay isminde bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia etmişti.

'Babalık' davasında kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket etmiş ve Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetmişti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Dava sürecinde gözlerden uzak olan ve herhangi bir açıklama yapmayan Hacı Sabancı'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

Hacı Sabancı'nın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde Mekke'ye giden hızlı trende olduğu görüldü.