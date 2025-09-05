'Babam ve Oğlum'un küçük yıldızıydı! Ege Tanman İstanbul'u terk ediyor

Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra gibi usta sanatçıların rol aldığı, 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' filminde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle üne kavuşan genç oyuncu Ege Tanman son haliyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Çocuk oyuncu olarak tanınan 27 yaşındaki Tanman'ın değişimi herkesi şaşırtmıştı. Genç oyuncu şimdi de aldığı kararla gündeme geldi.

Bir süredir sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapmayan Ege Tanman, İstanbul'da vapura bindiği anları yayınlayarak taşınma kararı aldığını açıkladı.

Genç oyuncu açıklamasında "İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" dedi.

Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda taşınma kararını ilerleyen günlerde yayınlayacağı YouTube videosunda anlatacağını da sözlerine ekledi.