Babası dağlarda bir cadıyla tanıştırmış! Hailey Baldwin çantasından 'büyü' çıkardı

Kısa süre önce anne olan Hailey Baldwin Bieber Vogue dergisi için çantasını açtı. Çantasından el kremi, uyku bandı, parfüm, bir defter, çıkan ünlü model aynı zamanda 5 tane telefon kullanıyor.

5 telefon kullanmasının sebebini "Onları basit işler için kullanıyorum, mesela anonim olarak internette gezmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler, işte o tarz." diyerek açıklayan güzel modelin çantasından beklenmedik bir şey daha çıktı!

Model babasının kendisini dağlarda yaşayan bir cadıyla tanıştırdığını söyleyerek çantasından bir şişe 'iksir' taşıdığını açıkladı.

'BU İKSİRİ BENİM İÇİN YAPTI'

"Sanırım 12 yaşlarımdayken olmuştu; babam beni dağlarda yaşayan bir cadıyla tanışmam için götürdü ve bu iksiri özel olarak benim için yaptı" diyen Hailey Bieber

"Bana, genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağlayacağını söyledi. Teşekkürler baba." dedi.

Kullanıcılar çantasından çıkan bu şişeyi 'aşk büyüsü' olarak yorumladı. Hailey'in yaptığı ironi ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.