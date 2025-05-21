Hailey Baldwin Bieber doğum sonrası bedensel değişiminden bahsetti: "Kalçalarım daha geniş, göğüslerim..."

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber ile ilk bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra zor bir süreçten geçtiğini itiraf etti. Vogue dergisine verdiği yeni röportajda, doğum sonrası kilolarını vermekte zorlandığını ve bunun kendisinde öznefret duygusunu tetiklediğini söyledi.

28 yaşındaki Rhode markasının kurucusu olan Hailey, doğum sonrası yaşadığı beden dismorfisi ile özel olarak mücadele ettiğini açıkladı.

Güzel model "Artık vücudum eskisi gibi değil. Kalçalarım daha geniş, göğüslerim daha büyük. Bunu kabul etmek zor oldu," dedi.

Ancak zamanla kendisini eski haline döndürme baskısından uzaklaştığını ve bedenine daha fazla şefkatle yaklaşmayı öğrendiğini belirtti. Hailey Bieber, "Her gün kendime şunu hatırlatıyorum: Hailey, sen bir bebek dünyaya getirdin. Bir insan büyüttün. Bu normal. Kendine zaman tanı" sözleriyle süreci anlattı.

"ARTIK BAŞKA BİRİYİM"

Hailey Bieber, bu süreçte destek almayı da ihmal etmedi. Yeni bir terapistle çalışmaya başladığını, ayrıca doğum sonrası depresyonu önlemek için holistik yaklaşımlar, takviyeler ve doğum öncesi vitaminler kullandığını paylaştı.

“İnsanlar ‘eski haline dönmek’ten bahsediyor..." diyen model şunları da sözlerine ekledi:

"Nereye dönmek? Kalçalarım artık daha geniş, göğüslerim eskisinden daha büyük. Eski halime dönmedim ve artık dönmeyeceğim. Ama bu yeni bedenimi kabul ediyorum. Artık baştan ayağa farklı biriyim.”