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Babasından büyük miras kalmıştı! Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı oğlu Taha paylaştı... Şaşırtan iddia

2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ailesinin bir kısmına büyük bir miras bıraktı. Miras yüzünden kızı Tuğçe ise aileyle ters düştü. Ferdi Tayfur'un 18 yaşındaki oğlu Taha Turanbayburt ise paylaşımıyla dikkat çekti.

Babasından büyük miras kalmıştı! Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı oğlu Taha paylaştı... Şaşırtan iddia
Kubra Akalın

Ocak ayında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un mirası ölümünden sonra çok konuşuldu. Vasiyeti açıklanan Ferdi Tayfur'un Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okunmuştu.

BABASININ KAYBINDAN SONRA PAYLAŞTI

Ancak Tuğçe Tayfur'un mirastan istediğini alamaması sonrası aile davalık olmuştu. Gözlerden uzak olan Tuğçe Tayfur'un kardeşi Taha günler sonra bir paylaşım yaptı.

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Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Turanbayburt, 15 Haziran Babalar Günü'nde sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. Turanbayburt, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in 'Sensiz Olmaz' şarkısını söyledi.

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18 yaşındaki Tayfur, Instagram'daki paylaşımına 'Sensiz olmuyor babam' notunu düştü. Tayfur, yayımladığı videoda ayrıca Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı'nın hesabını etiketlediği görüldü.

Dikkatli takipçilerinin fark ettiği bu detay sonrası, Taha Turanbayburt ile ablası Tuğçe Tayfur'un mal varlığı yüzünden aralarının açık olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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