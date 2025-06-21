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Bahar Candan ablası Nihal'e gözyaşları içinde veda etti! Ayakta bile duramadı! 'Biz senin yanına geleceğiz'

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Öznur Yaslı İkier

Anoreksiya (yiyememe hastalığı) rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Bahar Candan ablası Nihal'e veda ederken ayakta bile duramadı. Feryadı ise yürekleri sızlattı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken "anoreksiya" (yiyememe hastalığı) teşhisi konulan Nihal Candan bu nedenle kısa bir süre önce tahliye edilmişti.

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Ancak hastalığı bir türlü yenemeyen ve hızla kilo kaybeden Nihal Candan geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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Nihal Candan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Nihal Candan'ın cenazesinde annesinin ve kız kardeşlerinin gözyaşları sel oldu.

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Bahar Candan ablasının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Ayakta bile durmakta güçlük çekti.

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Nihal Candan'ın annesi Umut Candan kızının tabutuna sarılarak ''Biz senin yanına geleceğiz annem. Bahar'la geleceğiz. Annem bana nasıl kıydın? Sen kalmadın biz geleceğiz.'' diyerek haykırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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