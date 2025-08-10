Bahar dizisinde başrol ayrılmıştı! Hayal Köseoğlu yeni sezona dahil oldu

Show TV’nin MF Yapım imzalı sevilen dizisi Bahar, 3. sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği dizinin Eylül ayında sete çıkması planlanıyor.

'Bahar' dizisinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldıktan sonra yapım, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye başladı.

BAHAR'A TAZE KAN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk olarak Amerika’dan gelen bir beyin cerrahını canlandıracak ödüllü oyuncu Mert Turak’ın ekibe katıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, Bahar dizisinin yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak isimler arasında yerini aldı.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Köseoğlu, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Bahar’da güçlü bir karaktere hayat verecek. .