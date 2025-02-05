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Bahar'ın annesi Gülçiçek öldü mü? Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu? Yeni fragman sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.02.2025 09:13
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Show Tv ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Bahar dün akşamki bölümüyle yine sosyal medyayı salladı. Diziye Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin annesi rolündeki Gülçiçek karakterine hayat veren Füsun Demirel'in sahneleri damga vurdu. Gülçiçek Hanım'ın aniden yere yığıldığı ve kalp masajı yapıldığı sahneler sonrası Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu? sorusu akıllara geldi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Bahar'ın annesi Gülçiçek öldü mü? Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel diziden ayrılıyor mu? Yeni fragman sosyal medyayı salladı

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. İlgiyle izlenen diziye Demet Evgar'ın hayat verdiği Bahar karakterinin annesi rolündeki Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel'in sahneleri damga vurdu.

Dizinin son bölümünde; Bahar ve Timur'un karantinaya alınması tansiyonu yükseltirken, Gülçiçek Hanım'ın yere yığılması ve ardından kalp masajı yapılması heyecanı iyice artırdı.

GÜLÇİÇEK 0

Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Bahar'ın gözyaşları içerisinde 'Ben onsuz yapamam. Daha babaanne nasıl olacağım onu gösterecek bana.' sözleri kafaları karıştırdı. Füsun Demirel'in diziye veda edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı.

gülçiçek

BAHAR'IN ANNESİ GÜLÇİÇEK ÖLDÜ MÜ?

Bu fragman sonrası sosyal medyada; 'Gülçiçek dizinin kilit karakterlerinden biri o bize lazım', 'Bahar'ı yalnız bırakma', 'Gülçiçek'e bir şey olmasın' gibi yorumlar yapıldı. Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel'in akıbeti yeni bölümde netlik kazanmış olacak.

GÜLÇİÇEK 2

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BAHAR 2

Dizide; Nihal Yalçın Efsun karakterine, Emre Karayel de Tolga karakterine hayat veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Füsun Demirel bahar
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