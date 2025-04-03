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Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek çıktı! 'Hapse atamazsınız'

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi isimler boykot paylaşımları yüzünden işlerinden oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında da Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Fenomen dizi Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın oyuncu arkadaşlarına destek çıktı.

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek çıktı! 'Hapse atamazsınız'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimler boykot paylaşımları yüzünden işlerinden oldu. Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi isimler TRT ve dijital platformu 'tabii' için çekilecek dizilerden çıkartıldılar.

Tüm bu yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler arasında Şakir Paşa Ailesi'nin başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu'da yer aldı. Gözaltı kararına ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

Fenomen dizi Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın oyuncu arkadaşlarına destek çıktı ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sessiz kalmayacağını gösterdi.

'HAPSE ATAMAZSINIZ'

Nihal Yalçın; ''Boykota alışveriş yaparak tepki vermek de demokratik haktır. Kahvenizi oradan içer, kitabınızı boykot edilen yerden alır, durduk yerde market alışverişi yapabilirsiniz. Çok medeni tepkiler. Ama anayasal hakkını kullandığı için kimseyi hapse atamazsınız; atamıyor olmanız lazım.'' ifadelerini kullandı.

NİHAL YALÇIN PAYLAŞIM

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Aybüke Pusat Nihal Yalçın Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Cem Yiğit Üzümoğlu
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