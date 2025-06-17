Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın yeni adresi belli oldu! Sete çıkmaya hazırlanıyor

O3 Medya’nın Disney Plus için çekeceği Pera dizisinin hazırlıkları sürüyor. Başar Başaran’ın yazdığı dizide Pera’yı Afra Saraçoğlu, Adam’ı Furkan Andıç, Özgür’ü Ulvi Kahyaoğlu canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ayla’sı da belli oldu. “Bahar” dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeniyle izlenen Nil Sude Albayrak “Pera” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Albayrak, 1 Temmuz’da sete çıkması planlanan dizide hayatı kameralarla izlenen influencer Pera’nın aynı zamanda en yakın arkadaşı olan menajerine hayat verecek.