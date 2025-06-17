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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın yeni adresi belli oldu! Sete çıkmaya hazırlanıyor

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Seren karakterine hayat veren Nil Sude Albayrak şimdilerde yeni projesi için hazırlıklara başladı. Güzel oyuncu 1 Temmuz’da yeniden sete çıkacak.

Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın yeni adresi belli oldu! Sete çıkmaya hazırlanıyor
Öznur Yaslı İkier

O3 Medya’nın Disney Plus için çekeceği Pera dizisinin hazırlıkları sürüyor. Başar Başaran’ın yazdığı dizide Pera’yı Afra Saraçoğlu, Adam’ı Furkan Andıç, Özgür’ü Ulvi Kahyaoğlu canlandıracak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ayla’sı da belli oldu. “Bahar” dizisindeki etkili oyunculuğuyla beğeniyle izlenen Nil Sude Albayrak “Pera” dizisiyle anlaşmaya vardı.

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Albayrak, 1 Temmuz’da sete çıkması planlanan dizide hayatı kameralarla izlenen influencer Pera’nın aynı zamanda en yakın arkadaşı olan menajerine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
bahar
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