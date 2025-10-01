MAGAZİN

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu: Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı

Türkiye genelinde düzenlenen “Türkiye Sinema Festivali” büyük ilgi gördü. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 27-28 Eylül’de 1.500 salonda 80 TL’den satılan biletlerle 780 bin kişinin sinema keyfi yaşadığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu: Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Türkiye Sinema Festivali” kapsamında sinemaseverlerin büyük bir rekora imza attığını duyurdu.

Mumcu, 27-28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 1.500 salonda sinema biletlerinin 80 TL’den satıldığını ve toplam 780 bin kişinin sinema keyfi yaşadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu: Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı 1

Bakan Yardımcısı, önceki hafta sonuna göre seyirci sayısının yaklaşık 6 kat artarak 135 binden 780 bine yükseldiğini, özellikle alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarında yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu duyurdu: Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı 2

“Bu güzel etkinlikte emeği geçen sinemanın tüm paydaşlarına ve özellikle siz değerli sinemaseverlere çok teşekkür ederiz” diyen Mumcu, kültür ve sanata verilen değerin halkın yoğun ilgisiyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı
