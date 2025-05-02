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Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

fenomen haline gelen ve o dönem neredeyse tüm programlara konuk edilen 'Çitos Efe' şimdi de son haliyle gündeme geldi. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Efe Koçyiğit'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin büyük bir ilgiyle izlenen programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.

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BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit son haliyle gündem oldu. Koçyiğit'in aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Efe Koçyiğit geçtiğimiz günlerde bir programa da konuk olmuştu.

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YORUM YAĞDI

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'e sosyal medyada; 'kocaman olmuş' 'çok büyümüş', 'maşallah sana', 'hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

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çitos efe
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