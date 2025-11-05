MAGAZİN

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok'ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti

2016 yılında yayınlanan ‘Çocuktan Al Haberi’ programında fenomen olan ve ‘Çitos Efe’ lakabı takılan Efe Koçyiğit uzun bir aradan sonra TikTok'ta ortaya çıktı. Koçyiğit’in son görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile ünlendi.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti 1

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti 2

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti 3

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit TikTok'ta ortaya çıktı. Çitos Efe'nin son haline; 'Hiç değişmemiş', 'Neden tedavi ettirmediniz çocuğu?', 'Sağlığı için kilo vermesi lazım' gibi yorumlar yapıldı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti 4

