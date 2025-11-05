Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe TikTok'ta ortaya çıktı! Son görüntüsü tepki çekti

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile ünlendi.

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür olmuştu.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit TikTok'ta ortaya çıktı. Çitos Efe'nin son haline; 'Hiç değişmemiş', 'Neden tedavi ettirmediniz çocuğu?', 'Sağlığı için kilo vermesi lazım' gibi yorumlar yapıldı.