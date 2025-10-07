MAGAZİN

Bakanlık şikayetçi oldu! Mükremin Gezgin’in Instagram'ına erişim engeli

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin son dönemdeki paylaşımlarıyla tepki çekiyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şikayetçi oldu, Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Kubra Akalın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara "Ben kadınım değil mi" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla kamu davası açılan fenomen isim hakkında 3 yıla kadar hapis isteniyordu.

Mükremin Gezgin, "Mütalaayı kabul ediyorum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum, bunu söylediğimde kendimi iyi hissediyorum. Görüntülerde ve tüm videoda da 'Ben kadınım' diyorum. Olay günü özellikle çekilmiş bir video söz konusu değildir. Üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum." demişti.

Mükremin Gezgin bu dosyadan beraat etti ama sosyal medya hesabına erişim engeli olduğu ortaya çıktı.

Mükremin Gezgin’in Instagram hesabı Türkiye’den erişime engellendi.

