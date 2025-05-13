Balık Ayhan öldü mü, neden öldü? Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında?

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı hayatını kaybetti. Balık Ayhan'ın ölümü sonrası hayatı, yaşı ve gerçek adı merak edildi.

BALIK AYHAN'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Balık Ayhan lakabı ile tanınan sanatçının gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olarak bilinmektedir.

BALIK AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. 1967 yılında doğan Balık Ayhan, Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

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1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Balık Ayhan, Allaha inanan bir insan olduğunu her tarafta Allah'ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu aktarmıştır.

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır. Balık Ayhan siyasete de atılarak gündeme gelmiştir.