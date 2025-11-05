MAGAZİN

Banu Alkan'ın acı günü: "Meleğimi kaybettim... Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim"

Ünlü sanatçı Banu Alkan, trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşi Osman Alkan'ı son yolculuğuna gözyaşları ile uğurladı.

Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"MELEĞİMİ KAYBETTİM... DÜNYADA EN BÜYÜK KORUYUCUMU KAYBETTİM"

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

KARDEŞİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Banu Alkan, kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü ifade ederek, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" diye konuştu.

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)

trafik kazası vefat Banu Alkan kardeş
