MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Banyodaki dans videosu hızla yayıldı! Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti

Payitaht Abdülhamid, Gençliğim Eyvah, Savaşçı, Bir Sevdadır ve son olarak da Kuruluş Osman dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın yeni sevgilisiyle yayınlanan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimden açıklama gecikmedi.

Banyodaki dans videosu hızla yayıldı! Ekin Mert Daymaz'ın sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ekin Mert Daymaz, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

35 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile kendisinden 14 yaş küçük üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Beliz Yürekli'nin sürpriz aşkı sosyal medyada gündem oldu.

Banyodaki dans videosu hızla yayıldı! Ekin Mert Daymaz ın sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti 1

Sosyal medyaya düşen banyodaki dans videosuyla adından söz ettiren Daymaz, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Ekin Mert Daymaz, sızdırılan görüntüler ile yeni sevgilisi Beliz Yürekli ile ilgili yapılan haberlerden sonra hukuki yollara başvuracağını belirtti. Daymaz, ayrıca sevgilisinin 19 değil 20 yaşında olduğunu söyledi.

Banyodaki dans videosu hızla yayıldı! Ekin Mert Daymaz ın sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti 2

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yaş farkına da tepki gösteren oyuncu, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
''Kamuoyunda açıklama! Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz. Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasının karşısında eğlenerek çektiğimiz ve kendi hesaplarımızda paylaştığımız videoyu alıp kesip, biçip, çarpıtarak paylaşanların, çirkin kelimelerle bizi lekelemeye çalışarak ahlak dersi vermeye kalkanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir. Genç bir kadının neşeli halini çekemeyip, yaşını da yanlış yazılarak ve “ifşa” başlığı altında ucuz tıklanma avcılığına malzeme edilmeye çalışılması öncelikle şiddettir.

Kendi paylaştığımız anımızı kirli dünyalarına alet ederek sanki gizli bir şeyi ortaya çıkarmışçasına çarpıtılması üst seviye kötülükten başka bir şey değil. Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak genç bir kadının ailesi ve kamuoyu önünde bilerek yanlış algıya kurban edilmeye çalışılmasından son derece üzgünüm. Haber ve yorum adı altında hem benim hem arkadaşımın itibarını kasıtlı çarpıtmalarla lekeleme amaçlı haber ve yorumlar hakkında hukuki yollardan mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla.''

Banyodaki dans videosu hızla yayıldı! Ekin Mert Daymaz ın sevgilisiyle görüntüleri gündem oldu! Yaş farkı dikkat çekti 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dantel elbisesiyle geceye damga vurdu! Beğeni yağdıDantel elbisesiyle geceye damga vurdu! Beğeni yağdı
Ayrılığın ardından hiç konuşmadı! Hande Erçel'in yanıtı gündem olduAyrılığın ardından hiç konuşmadı! Hande Erçel'in yanıtı gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Ekin Mert Daymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Galatasaray yönetimi tarihi rekora gözünü dikti! Hedef 5,5 milyar...

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.