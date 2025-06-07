Barış Arduç ile Hande Erçel Köln galasında! Sosyal medya yine onları konuştu

Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaştı. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, dijital platformda yayınlandı.

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizi dijital platformda yayınlanacak.

18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak olan “Aşkı Hatırla” dizisinin Köln galasına Barış Arduç ile Hande Erçel birlikte katıldı.

Barış Arduç rahat bir kıyafetle galada sevenlerinin karşısına çıkarken Hande Erçel kırmızı kıyafetiyle şık görünmeyi tercih etti.

YORUM YAĞDI

17 Haziran Salı günü dizinin İstanbul galasına katılacak olan iki oyuncu sosyal medyada yine yorum yağmuruna tutuldu. Barış Arduç ile Hande Erçel'e 'yakışıyorlar', 'yine heyecanla bekliyoruz', 'bu çifti seviyorum' gibi yorumlar yapıldı.