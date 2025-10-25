Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisinden kazancı dudak uçuklattı! Yeni bölüm yayınlanmadı ama parasını peşin aldı! Rekor kırdı...

Hem dijitalde, hem sinemada hem de televizyon ekranlarında karşımıza çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç, Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı 'Aşk ve Gözyaşı' dizisiyle dikkat çekiyor.

13 BÖLÜM PEŞİN ALDI

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan senarist krizi yaşanan diziden Barış Arduç'un ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Bölüm başı maliyeti 27 milyon TL olan diziden ünlü isim 13 bölümün parasını peşin aldı.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Barış Arduç'un bu diziden kazancı tam tamına 3.5 milyon TL. Hande Erçel ise diziden bölüm başı 1 milyon 750 TL kazanıyor.