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Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla'

Netflix'te yayınlanan ve cesur sahneleriyle çok konuşulan Rüzgara bırak filminin ardından Disney'de yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde yeniden partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı. Dizideki ateşli sahneler kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahnesi olay oldu! Sosyal medyada eleştiri yağdı! 'Bu kadarı çok fazla'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç, geçtiğimiz yıl Rüzgara Bırak adlı filmde başrolleri paylaştı. Engin Erden'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, dijital platformda yayınlandı.

Arduç ile Erçel daha sonra Aşkı Hatırla adlı projede buluştu. İstanbul ve Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizi Disney+'ta izlenebilecek.

sahne 1

Partnerlikleri çok konuşulan Hande Erçel ve Barış Arduç'un yeni dizisindeki ateşli sahneleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAHNE 2

ELEŞTİRİ YAĞDI

İkilinin dizideki sevişme sahnelerine adeta eleştiri yağdı.

SAHNE 3

Sosyal medyada; 'Bu kadarı çok fazla', 'Bu ikisinden böyle performans beklemezdim', 'Para uğruna yapılmaz', 'Asla normal bulmuyorum', 'Karısı olsam çıldırmıştım', 'Ben mağaramda çok mutluyum' gibi yorumlar yapıldı.

sahne 5

SAHNE

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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