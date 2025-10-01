Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan ve ekranlarda sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı annesinin ölümüyle yıkıldı.

Ünlü isim, annesi Arzu Ernak’ın vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”