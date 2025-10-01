MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Survivor All Star 2025’in tanınan isimlerinden Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ı kaybetti.

Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu

Survivor All Star 2025 yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan ve ekranlarda sık sık gündeme gelen Barış Murat Yağcı annesinin ölümüyle yıkıldı.

Ünlü isim, annesi Arzu Ernak’ın vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Barış Murat Yağcı nın annesi hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu 1

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düştükten sonraki görüntüler ortaya çıktı! Yürek dağladıDüştükten sonraki görüntüler ortaya çıktı! Yürek dağladı
Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! 'Kilosu 200 TL'Tasını tarağını toplayıp köye yerleşti! Meyve yetiştirip ticarete atıldı! 'Kilosu 200 TL'

Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.