Başak Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Aptal yerine koydu hepimizi..."

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyım olarak atamıştı. Geçtiğimiz akşam ise

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önü çevik kuvvet geldi.

İl Başkanlığına çıkan yollar çevik kuvvet ekiplerince kapatılırken binaya giriş-çıkışlar engellendi. Bu süreçte mutlak butlan kararıyla partinin başına gelme ihtimali konuşulan isim Kemal Kılıçdaroğlu da gündeme geldi.

Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de vardı. Oyuncu Başak Sayan da kendini tutamadı.

"YAZIKLAR OLSUN"

"Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim, ona oy verdiğim, onun için tartıştığım zamanları düşündükçe kendimden nefret ediyorum…" diyen Başak Sayan şunları yazdı:

"Nasıl bu kadar kör olabildim? Yaşadığım hayal kırıklığını tarif edecek kelime yok. Sevdiğiniz kişinin sizi yıllarca aldattığını öğrenmeniz gibi bir his bu yaşadığım. Yazıklar olsun! Verdiğim oyların hiçbiri helal değil! Şu durumda olmamızın sebeplerinin başında o geliyor…"

Başak Sayan daha sonra ise "Nasıl öfkeliyim anlatamam. Aptal yerine koydu hepimizi. Ben de nasıl bir aptalmışım ki asla uyanmadım. Ta ki takke düşüp kel görünene değin." ifadelerini kullandı.