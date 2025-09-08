MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Başak Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Aptal yerine koydu hepimizi..."

15 Eylül’de görülecek CHP 38. Olağan kurultayı iptali davasına sayılı günler kala, mutlak butlan kararıyla partinin başına gelme ihtimali konuşulan isim Kemal Kılıçdaroğlu gündemde. Oyuncu Başak Sayan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.

Başak Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Aptal yerine koydu hepimizi..."
Kubra Akalın

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyım olarak atamıştı. Geçtiğimiz akşam ise
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önü çevik kuvvet geldi.

İl Başkanlığına çıkan yollar çevik kuvvet ekiplerince kapatılırken binaya giriş-çıkışlar engellendi. Bu süreçte mutlak butlan kararıyla partinin başına gelme ihtimali konuşulan isim Kemal Kılıçdaroğlu da gündeme geldi.

Başak Sayan dan Kılıçdaroğlu na sert tepki: "Aptal yerine koydu hepimizi..." 1

Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler de vardı. Oyuncu Başak Sayan da kendini tutamadı.

"YAZIKLAR OLSUN"

"Kılıçdaroğlu’nu desteklediğim, ona oy verdiğim, onun için tartıştığım zamanları düşündükçe kendimden nefret ediyorum…" diyen Başak Sayan şunları yazdı:

"Nasıl bu kadar kör olabildim? Yaşadığım hayal kırıklığını tarif edecek kelime yok. Sevdiğiniz kişinin sizi yıllarca aldattığını öğrenmeniz gibi bir his bu yaşadığım. Yazıklar olsun! Verdiğim oyların hiçbiri helal değil! Şu durumda olmamızın sebeplerinin başında o geliyor…"

Başak Sayan daha sonra ise "Nasıl öfkeliyim anlatamam. Aptal yerine koydu hepimizi. Ben de nasıl bir aptalmışım ki asla uyanmadım. Ta ki takke düşüp kel görünene değin." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Game of Thrones'un yıldızı dünya rekoru kırdı! Değişimiyle şaşırttıGame of Thrones'un yıldızı dünya rekoru kırdı! Değişimiyle şaşırttı
İlkin Aydın'ın 'Manifest' yorumu eski voleybolcu Duygu Bal'ı rahatsız etti!İlkin Aydın'ın 'Manifest' yorumu eski voleybolcu Duygu Bal'ı rahatsız etti!

Anahtar Kelimeler:
Başak Sayan Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

2 milyon dolar verdi! Cüceydi boyunu 30 cm uzattı! İşte son hali

2 milyon dolar verdi! Cüceydi boyunu 30 cm uzattı! İşte son hali

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.