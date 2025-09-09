Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Kaya, sevenlerine güzel haberi duyurdu.
Kaya, uzun zamandır gördüğü fizik tedavi sonrasında adım attığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yıllar sonra destek almadan ilk defa ayakta durmayı başaran Kaya'nın görüntüleri takipçilerini duygulandırdı. Mutlu Kaya'nın son hali kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Kaya'ya; 'Başaracaksın kalbi güzel', 'Allah yardımcın olsun güzel gözlü', 'Tez vakitte koştuğunu görelim', 'Aferin helal sana' gibi yorumlar yapıldı.
