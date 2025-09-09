MAGAZİN

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya, uzun süre gördüğü fizik tedavi sonucunda ilk adımlarını attı. Kaya'nın son haline kısa sürede yorum yağdı.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı 1

Uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Kaya, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı 2

Kaya, uzun zamandır gördüğü fizik tedavi sonrasında adım attığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı 3

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Yıllar sonra destek almadan ilk defa ayakta durmayı başaran Kaya'nın görüntüleri takipçilerini duygulandırdı. Mutlu Kaya'nın son hali kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Başından vurulmuştu! Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Son haline yorum yağdı 4

Kaya'ya; 'Başaracaksın kalbi güzel', 'Allah yardımcın olsun güzel gözlü', 'Tez vakitte koştuğunu görelim', 'Aferin helal sana' gibi yorumlar yapıldı.

