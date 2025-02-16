Basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti! Oyuncu Devrim Özkan son noktayı koydu

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 2023'te başlayan ilişkileriyle bir süre gündemden düşmemişti. Evlenecekleri konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, fotoğraflarını da kaldırmıştı.

Ayrılığın ardından ise oyuncu Devrim Özkan, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında Basketbol Süper Ligi'nin önemli isimlerinden Luka Brajkovic ile takipleşmeye başlamıştı. Sevgililer Günü'nde de kırmızı gül paylaşımı yapınca iddiaları güçlenmişti.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU!

İddiaların ardından ise Devrim Özkan, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ilişki yaşamadığını açıkladı. Özkan, İngilizce paylaşımında "Şu an bekarım. Daha önce de bekardım, şimdi ekstra bekarım" dedi.