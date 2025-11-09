Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı

Güney Kore’de büyük ses getiren “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan “Ben Onun Annesiyim”, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikâyesiyle NOW’da yayınlanmaya başladı. Ben Onun Annesiyim daha başlar başlamaz bitti.

Funda Eryiğit (Ayşe), Caner Cindoruk (Kemal) ve Zerrin Tekindor (Suna)’un yanı sıra; Azra Aksu (Zeynep), Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin reytingleri yapımcıları üzdü.

SETE ARA VERİLMİŞTİ

Dördüncü bölümü tamamlandıktan sonra ekip çekimlere 4 gün ara vermişti. Medyapım imzalı dizinin bu haftaki reytinglerine bakılıp ona göre sete çıkılıp çıkılmayacağına karar verilecekti. “Ben Onun Annesiyim” 3. bölüm reytingleri iyice düştü.



Dizi 16. sırada yer alınınca Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı verildi.