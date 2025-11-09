MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı

Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un başrolünde yer aldığı Ben Onun Annesiyim dizisi büyük bir heyecanla başladı ancak devam edemedi. Dizi önce kötü reytingler yüzünden ara verdi sonra da final kararı aldı.

Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı

Güney Kore’de büyük ses getiren “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan “Ben Onun Annesiyim”, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikâyesiyle NOW’da yayınlanmaya başladı. Ben Onun Annesiyim daha başlar başlamaz bitti.

Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı 1

Funda Eryiğit (Ayşe), Caner Cindoruk (Kemal) ve Zerrin Tekindor (Suna)’un yanı sıra; Azra Aksu (Zeynep), Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizinin reytingleri yapımcıları üzdü.

Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı 2

SETE ARA VERİLMİŞTİ

Dördüncü bölümü tamamlandıktan sonra ekip çekimlere 4 gün ara vermişti. Medyapım imzalı dizinin bu haftaki reytinglerine bakılıp ona göre sete çıkılıp çıkılmayacağına karar verilecekti. “Ben Onun Annesiyim” 3. bölüm reytingleri iyice düştü.

Başlar başlamaz bitti! Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı 3
Dizi 16. sırada yer alınınca Ben Onun Annesiyim dizisi için final kararı verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! Şaşırtan kararGerçek mirası bilinenden daha fazla çıktı! Şaşırtan karar
Devrim Nas, Game of Thrones'un yıldızıyla buluştuDevrim Nas, Game of Thrones'un yıldızıyla buluştu

Anahtar Kelimeler:
Caner Cindoruk Funda Eryiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Victor Osimhen'e 150 milyon Euro teklif! Galatasaray'ın kafası şimdi çok ama çok karışacak...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

18 milyonluk aracın kapısı kilitlendi, iş insanı az kalsın yanarak ölüyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.