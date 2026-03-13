MAGAZİN

Başörtü takıp video çekmişti! Murat Övüç hakkında karar verildi

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlatılan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç, hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne sürdü.

ÖZÜR DİLEDİ

Eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia eden Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi. Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İSTENEN CEZA

Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

