MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

Bir zamanlar 'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak anılan Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Benjamin Attal ile nişanlandığını duyurdu. Çiftin romantik Yunanistan tatilinde gelen evlilik teklifi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağını süsleyerek dünya çapında üne kavuşan Thylane Blondeau, aradan geçen yılların ardından hala adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı 1

Modellik kariyerine başarıyla devam eden 24 yaşındaki Blondeau, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. 2022 yılından beri birlikte olduğu Fransız oyuncu Benjamin Attal ile evlilik kararı alan Blondeau, nişan haberini Instagram hesabından duyurdu.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı 2

Romantik bir Yunanistan tatili sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan Blondeau, parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğü de takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı 3

Fotoğrafların altına "En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa merhaba!" notunu düşen genç model, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı 4

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Blondeau'nun evlilik teklifi haberi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve ünlü dostları, genç çifti tebrik mesajlarıyla yağmuruna tuttu. Bazı kaynaklara göre, Blondeau'nun taktığı nişan yüzüğünün değerinin 34 bin sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı 5

Çiftin düğün tarihi henüz belli olmasa da, hayranları şimdiden bu mutlu günü merakla bekliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başörtü takıp video çekmişti! Karar verildiBaşörtü takıp video çekmişti! Karar verildi
Veliaht dizisi ekrana veda ediyor! Reyting savaşına yenik düştüVeliaht dizisi ekrana veda ediyor! Reyting savaşına yenik düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Thylane Blondeau
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Son günlerdeki gündem olan konu: Bakan Çiftçi'den 'APP plaka ve multimedyalı araç' açıklaması!

Son günlerdeki gündem olan konu: Bakan Çiftçi'den 'APP plaka ve multimedyalı araç' açıklaması!

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.