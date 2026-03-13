Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau evleniyor! Yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

2006 yılında henüz 6 yaşındayken Vogue Enfants dergisinin kapağını süsleyerek dünya çapında üne kavuşan Thylane Blondeau, aradan geçen yılların ardından hala adından söz ettirmeye devam ediyor.

Modellik kariyerine başarıyla devam eden 24 yaşındaki Blondeau, özel hayatında da mutluluğu yakaladı. 2022 yılından beri birlikte olduğu Fransız oyuncu Benjamin Attal ile evlilik kararı alan Blondeau, nişan haberini Instagram hesabından duyurdu.

Romantik bir Yunanistan tatili sırasında çekilen fotoğrafları paylaşan Blondeau, parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğü de takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafların altına "En iyi arkadaşıma evet dedim. Sonsuzluğa merhaba!" notunu düşen genç model, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Blondeau'nun evlilik teklifi haberi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları ve ünlü dostları, genç çifti tebrik mesajlarıyla yağmuruna tuttu. Bazı kaynaklara göre, Blondeau'nun taktığı nişan yüzüğünün değerinin 34 bin sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çiftin düğün tarihi henüz belli olmasa da, hayranları şimdiden bu mutlu günü merakla bekliyor.