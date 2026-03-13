MAGAZİN

Veliaht dizisi ekrana veda ediyor! Reyting savaşına yenik düştü

Show TV'de yayınlanan ve Kars'ın büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyan 'Veliaht' dizisi, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ve final kararı, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Veliaht dizisi 26. bölümle ekrana veda edecek.

Show TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan 'Veliaht' dizisi, reytinglerde beklentiyi karşılamayınca final kararı aldı. Kars'ın etkileyici coğrafyasında çekilen ve güçlü bir hikayeye sahip olan dizi, reyting savaşlarında rakiplerine karşı direnemedi.

Yapımcılar ve kanal yetkilileri arasında yapılan uzun görüşmeler sonucunda, dizinin yayın hayatına son verilmesi kararlaştırıldı. Son olarak 25. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi 26. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

FİNAL BÖLÜMÜ İSTANBUL'DA

Kars'taki çekimlerini tamamlayıp İstanbul'a dönen set ekibi, final sahneleri için kolları sıvadı. Hikayenin tüm düğümlerinin çözüleceği 26. bölüm, Veliaht'ın son bölümü olacak. İzleyiciler, karakterlerin akıbetini bu bölümde öğrenecek.

VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht'ın 25. Bölümünde; Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar.

Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir. Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir’in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur’u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.

