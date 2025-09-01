Başrol apar topar ayrılmıştı! Halo olarak çekilmesi beklenen Hudutsuz Sevda yayından kaldırıldı

NOW TV'nin fenomen dizisi 'Hudutsuz Sevda'da final yerine kadroda yenilemeye gidilmiş ve başrol Miray Daner diziden bir anda ayrılmıştı. Deniz Can Aktaş’ın başrol oynadığı “Hudutsuz Sevda” dizisinde daha sonra başka oyuncular da ayrıldı. Dizide hikaye değişikliği olacağı söylenirken kötü haber geldi.

“Halo” adıyla yine Deniz Can Aktaş’ın başrolünde çekilmesi planlanan ve ilk bölümü yazılan diziyle ilgili oyuncu görüşmeleri başlamak üzereyken yeni bir karar alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fenomen dizide tüm oyuncuları gönderdiler!

BAŞROL DEĞİŞMEYECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin daha güçlü ve iddialı bir şekilde devam etmesi için usta yapımcı Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın rafında bulunan “Yeraltı”nın çekilmesine karar verildi.

Önümüzdeki hafta NOW’la görüşmeler yapılacak ve “Yeraltı” dizisiyle ilgili son durum şekillenecek. Bahadır Özdener’in yazdığı dizide yine Deniz Can Aktaş’ın başrol olması gündemde…