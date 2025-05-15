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Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı? Hudutsuz Sevda'da tüm oyuncuları gönderdiler! Geriye 4 oyuncu kaldı

15 Mayıs akşamı yayınlanacak bölüm sonrası Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı soruları merak edildi. Miray Daner'in ayrılığı sonrası yapımdan şaşırtan bir karar geldi. Dizide geriye 4 oyuncu kaldı.

Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı? Hudutsuz Sevda'da tüm oyuncuları gönderdiler! Geriye 4 oyuncu kaldı
Kubra Akalın

Now TV'nin Medyapım imzalı dizisi Hudutsuz Sevda dizisinin akıbeti merak ediliyor. Bu sebeple ''Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, bitiyor mu?'' soruları araştırılıyor. Hudutsuz Sevda final yerine şaşırtan bir karar verdi.

Hudutsu Sevda 15 Mayıs akşamı 163. bölümde sezon finali yapıyor. Kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığı dizide şaşırtan bir hamle yapıldı.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda dizisi, sezon finali ile ekran macerasına ara verecek. Buna göre hikaye, yeni sezonda devam edecek. Peki, yeni sezon ne zaman?

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen dizinin tüm ekibine teşekkür edildiği ve yeni sezona 4 isimler devam edileceği öğrenildi. Deniz Can Aktaş’ın başrol oynadığı “Hudutsuz Sevda” diziside devam edecek diğer 3 isim de belli oldu.

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Dizinin “Fikret Leto”su Burak Sevinç, “Yahya”sı Koray Şahinbaş, Binbaşı Mecnun Alkan’ı Caner Kurtaran “Hudutsuz Sevda”nın 3. sezonunda ekipte yer alacak. Dizinin yeni hikâyesi ağustos ayında bitecek ve yeni oyuncular belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hudutsuz sevda
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