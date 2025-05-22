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'Başrol ayrılacak' denmişti! Teşkilat'ta bir sürpriz daha

Aybüke Pusat’ın boykot desteği sonrası diziden çıkarılmasının ardından gözler Teşkilat dizisinin kadrosuna çevrilmişti. Diziden Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Son olarak da başrol Tolga Sarıtaş'ın projeye veda edeceği konuşulmaya başlandı. Tüm bunların yanı sıra diziye yeni bir isim dahil oluyor.

'Başrol ayrılacak' denmişti! Teşkilat'ta bir sürpriz daha
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in Teşkilat dizisinin 'Neslihan' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotunda destek paylaşımı yaptığı nedeniyle apart topar dizinin kadrosunda çıkarılmıştı.

Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizide ayrılık iddiaları peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde 'Kraliçe' karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın diziden ayrılıp ayrılacağı söylenmişti.

AYBÜKE 2

Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de diziye veda edeceği öğrenildi. Ardından yeni sezon öncesi başrol Tolga Sarıtaş'ın projeye veda edeceği konuşulmaya başlandı.

Tims&B imzalı dizinin uzun süredir merak edilen sürpriz oyuncusunun adı belli oldu. Modellik dünyasıyla adım attığı kariyerine yıllarca oyunculukla devam eden Atilla Saral uzun süre sonra setlere döndü.

Atilla Saral

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atilla Saral, 10 yıl aradan sonra Teşkilat’ta çok şaşırtacak sürprizli bir yargıç hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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