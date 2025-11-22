Başrol projeyi aniden bıraktı! Yapım şirketi harekete geçti

Kanal 7'de yayınlanan Zerhun dizisinin başrolü Tolga Yüce projeyi apar topar bıraktı. Yüce, sette şiddet ve tehditlere maruz kaldığını belirterek diziden ayrıldığını duyurdu.

Ünlü isim yaptığı açıklamada; 'Zerhun dizisinin yapım sürecinde yapımcılar tarafından şahsıma yöneltilen şiddet, tehdit ve silahla korkutma girişimleri nedeniyle projeden ayrılma kararı aldım.' ifadelerini kullandı.

Yüce sözlerine şöyle devam etti; 'Bu koşullar altında çalışmayı sürdürmem mümkün değildi. Kararı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.' Yüce açıklamasına Adalet Bakanlığı'nı da etiketledi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yüce'nin açıklaması sonrası yapım şirketinde bir açıklama yayınladı ve ''Zerhun dizisinde Yaman karakterini canlandıran Tolga Yüce hakkında, yapım ekibinin açıklamasına göre, sette çalışma sırasında gizlice alkol kullandığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili kendisi uyarılmıştır. Tutanağa rağmen Yüce’nin sete alkollü gelmeye devam ettiği, set ekibine, oyunculara ve yönetmenlere yönelik hakaret ve fiziksel saldırılarda bulunduğunun kamera kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilmiştir.

Söz konusu iddialarla ilgili tutanakların düzenlenip savcılığa iletildiği, bu nedenle oyuncunun dizinin kadrosundan çıkarılarak işine son verildiği belirtilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.