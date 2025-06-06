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Başrol veda etmişti! Kral Kaybederse'de beklenmedik bir ayrılık daha

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yürüttüğü ‘’Kral Kaybederse’’ dizisi 16. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde Özlem karakterine hayat veren NilEperi Şahinkaya projeye veda etti. Dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı.

Başrol veda etmişti! Kral Kaybederse'de beklenmedik bir ayrılık daha
Öznur Yaslı İkier

Salı akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Kral Kaybederse dizisi 16. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin sezon finalinde Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya projeye veda etti.

BİR AYRILIK DAHA...

Kral Kaybederse dizisinde beklenmedik bir ayrılık daha yaşandı. OGM Pictures imzalı dizinin başarılı senaristi Ertan Kurtulan sözleşmesi bittiği için projeden ayrıldı.

DİZİ 1

Ertan Kurtulan daha önce unutulmaz projeler “Deli Yürek”, “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?”, “İçerde” “Poyraz Karayel” ve son olarak Netflix’in merakla beklenen Masumiyet Müzesi dizisi gibi birçok başarılı diziye de yazar olarak imza atmıştı.

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“Kral Kaybederse”nin yeni senaristi ise henüz belli olmadı.

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Nilperi Şahinkaya Kral Kaybederse
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