Başsavcılıktan Güllü'nün ölümüyle ilgili 3 kritik talimat! Başsavcı oraya gidiyor

Şarkıcı Güllü'nün evinin camından düşüp hayatını kaybetmesi sonrası iddiaların ardı arkası kesilmedi. Başsavcılık iddialar sonrası harekete geçti ve TÜBİTAK'a ilettiği yazıda da 3 kritik talimat yer aldı.

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Başsavcılık devam eden iddialar sonrası harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN 3 TALİMAT

Başsavcılık, elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Başsavcılığın TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat yer aldı. Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı.

Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

BAŞSAVCI TÜBİTAK'A GİDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı bildirildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

RAPORLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. 3 kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

