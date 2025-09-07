Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise'den iddialı pozlar...

Her adımıyla magazin manşetlerine oturmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise son olarak Harbiye şovlarıyla adından söz ettirmişti. Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan ünlü isim bu dansıyla tepki almıştı.

Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için birbirinden iddialı pozlar verdi. Yeni pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe yayınlayan Hadise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Hadise'nin baştan aşağı dantel bir elbise giyerek sere serpe uzandığı kareler yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcıya; 'Tanrı kadını yarattı', 'Şaka mı', 'Alev aldı buralar', 'Yine yaptı yapacağını' gibi yorumlar yapıldı.