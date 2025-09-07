MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise'den iddialı pozlar...

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise her konserinde giydiği mini kostümleri ve seksi danslarıyla dikkat çekiyor. Son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Hadise birbirinden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise'den iddialı pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Her adımıyla magazin manşetlerine oturmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise son olarak Harbiye şovlarıyla adından söz ettirmişti. Özellikle sandalyede yaptığı dansı erotik bulunan ünlü isim bu dansıyla tepki almıştı.

Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise den iddialı pozlar... 1

Ünlü isim şimdi de bir dergi çekimi için birbirinden iddialı pozlar verdi. Yeni pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe yayınlayan Hadise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise den iddialı pozlar... 2

YORUM YAĞDI

Hadise'nin baştan aşağı dantel bir elbise giyerek sere serpe uzandığı kareler yorum yağmuruna tutuldu.

Baştan aşağı dantel elbisesiyle sere serpe uzandı! Hadise den iddialı pozlar... 3

Ünlü şarkıcıya; 'Tanrı kadını yarattı', 'Şaka mı', 'Alev aldı buralar', 'Yine yaptı yapacağını' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci kez baba oldu! İsmini bakın ne koydu İkinci kez baba oldu! İsmini bakın ne koydu
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay olduİlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

'O rakamı geçerse...' Gram altın için fiyat verdi! Artışta onu da işaret etti 'Göze çarpmıyor ama...'

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

Yol isteyen ambulansa sinirlendi! Resmi kurum içinde sıkıştırıp bir minibüs dolusu adam çağırdılar

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.